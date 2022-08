Susana Vieira recebe alta após tratamento por pneumonia e Covid-19

A atriz Susana Vieira, de 79 anos, recebeu alta hospitalar, nesta quinta-feira (11), no Rio de Janeiro. A artista estava internada fazendo tratamento para sequelas da Covid-19 no pulmão desde do dia 5 de agosto. As informações são do portal Em Off.

Conforme a publicação, devido ao tratamento de leucemia que enfrenta, ela chegou a ir para o Centro de Terapia Intensivo (CTI).

Nas redes sociais, Susana Vieira publicou uma foto para atualizar os fãs sobre o estado de saúde e agradecer pelo carinho. “Passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando… Muito obrigada meus amores! Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser! Amo vocês”, escreveu a atriz.

Susana foi diagnosticada com Covid-19 no dia 12 de julho e não apresentou sintomas graves. Ela completou todo o esquema vacinal contra a doença indicado para a sua faixa etária.