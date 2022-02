Susana Vieira muda o visual e radicaliza no cabelo; veja resultado

A atriz Susana Vieira compartilhou, nesta terça-feira (8), um novo corte de cabelo nas redes sociais. Para quem a conhecia com um longo loiro, pode se acostumar: ela agora optou por um curtinho com as madeixas mais castanhas.

A explicação para a mudança ela começou a contar em uma publicação de vídeo no Instagram. "Olá meus amigos e minhas amigas. Meus fãs, tudo bem? Cheguei ao final do meu trabalho e vou tirar a máscara para eu poder me comunicar com vocês. Este é o resultado final do meu cabelo", disse a atriz. Veja:

Segundo ela, a cabeleireira que a acompanha auxiliou nos cuidados com a cor do cabelo, que era loiro, mas que, agora, foi cortado por inteiro. "Ele ficou loiro, lindo, sedoso e hoje foi tudo no chão. Menina, eu falei: 'Quero meu cabelo loiro! Quero meu cabelo loiro!'. Quando fui ver, todos estavam 'mortos' no chão", disse aos risos.

Mais conforto

Por fim, ela explicou que a mudança também está ligada com a questão do conforto. "Eu tenho calores que vêm de baixo para cima e de cima para baixo, pescoço...então, decidi cortar no verão", pontuou.

O objetivo, diz Susana, é deixá-lo um pouco maior no inverno, em um corte 'chanel', ou até mais longo.