Suposta lista de participantes de 'A Fazenda 2022' é vazada por colunista; confira

Uma lista com 24 nomes de possíveis participantes de "A Fazenda 14" foi divulgada nesta sexta-feira (2) pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles. Os supostos peões e peoas, entretanto, não são garantidos de entrar no reality show, visto que a RecordTV ainda não divulgou oficialmente e também que a edição terá 21 concorrentes.

A nova temporada de "A Fazenda" estreia no próximo dia 13 de setembro, com comando da apresentadora Adriane Galisteu. O mistério do elenco começa a ser desvendado na próxima terça-feira (6), inclusive.

No programa "Hoje em Dia", uma coletiva de imprensa especial com Galisteu e o diretor Rodrigo Carelli revelará o nome de seis participantes. Por enquanto, confira os nomes cotados:

Lista de possíveis participantes de A Fazenda 2022:

Vini Büttel (De Férias com o Ex),

Tiago Ramos (ex-padrasto de Neymar),

Thomaz Costa (ex-Carrossel),

Tati Zaqui (funkeira),

Rosiane Pinheiro (Atriz, dançarina e musa da Copa),

Pétala Barreiros (influenciadora),

Lucas Santos (ex-Carrossel),

Kerline Cardoso (ex-BBB),

Iran Malfitano (ator),

Ingrid Ohara (influenciadora),

Ruivinha de Marte (funkeira e tiktoker),

Shayan Haghbin (ex-Casamento Às Cegas),

Ellen Cardoso (Moranguinho, esposa de Naldo),

Deolane Bezerra (influenciadora),

Deborah Albuquerque (ex-Power Couple),

Suziaine Martins (ex-reality do Multishow),

Alex Sandre Sa Gallate (Ex-A Casa),

Cláudia Castanheira (mãe de MC Gui),

André Clarindo dos Santos (ex-jogador do Corinthians),

Bruno Tálamo (repórter),

André Marinho (ex-Broz e Power Couple),

Barbara Borges (atriz),

Sergio Rodrigo Campos Costa,

Mauricio Augusto Lourenço.

Pré-estreia

Um programa especial de pré-estreia será realizado no dia 12 de setembro na Record. Nele, Galisteu vai apresentar quatro peões que vão ser confinados no Paiol. Um deles mais tarde se junta ao grupo como o 21º peão.

Na mesma noite, a apresentadora já vai revelar os 20 participantes que entrarão na sede. A entrada de cada um poderá ser acompanhada pelo público.