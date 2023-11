Supercine hoje: veja qual filme a TV Globo exibe na madrugada deste domingo (12)

O “Supercine” da madrugada deste domingo (12) exibe o filme de comédia e romance 'Medida Provisória'. A sessão de filme da TV Globo começa 00h15, após o “Altas Horas”.

SINOPSE DE “Medida Provisória”

Em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, o governo brasileiro decreta uma medida provisória e provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares aprovam uma medida que obriga os cidadãos negros a se mudar para a África na intenção de retomar às suas origens.

A aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitu e pelo advogado Antônio, além de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE “Medida Provisória”