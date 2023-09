Supercine hoje: veja qual filme a TV Globo exibe na madrugada deste domingo (1º)

O "Supercine" da madrugada deste domingo (1º) exibe o filme 'Tammy: Fora De Controle'. A sessão de filme da TV Globo começa às 1h, após o Faixa Combate.

SINOPSE DE "Tammy: Fora De Controle"

Tammy está sem sorte. Após ter seu carro destruído e ser demitida de seu péssimo emprego, ela pensa encontrar consolo em seu lar, mas flagra seu esposo em um jantar romântico com a vizinha. Para tentar colocar a cabeça no lugar, Tammy pega a estrada para uma longa viagem com sua desbocada e alcoólatra avó. Não é o tipo de viagem que ela tinha em mente, mas pode ser exatamente o que ela mais precisa.

ASSISTA AO TRAILER

FICHA TÉCNICA DE "Tammy: Fora De Controle"