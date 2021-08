Super Dança dos Famosos: Quem vence? Rodrigo Simas, Paolla Oliveira ou Dandara Mariana; enquete

A atriz Dandara Mariana garantiu, neste domingo (22), a última vaga para a final do Super Dança dos Famosos. Ao lado de Diego Maia, ela recebeu a maior nota da noite e passou para a próxima fase da competição, que já conta com Paolla Oliveira e Leandro Azevedo, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos.

Após observar a competidora dançar salsa, uma das juradas artísticas, a atriz Lilia Cabral, disse ter ficado emocionada com a apresentação.

“Que coisa linda! Como fazem esse espetáculo. Dandara, como você é deslumbrante, seu companheiro é também. Vocês dois... é um espetáculo. É uma dança, mas vocês contam uma história. Como faz para julgar essa gente boa? Dá orgulho!”, afirmou.

Além da atriz, o corpo artístico da noite ainda contou com a cantora Luísa Sonza e o humorista Fábio Porchat. Já Carlinhos de Jesus e Claudia Motta compuseram a mesa de jurados técnicos.

Com a vitória de Dandara, Viviane Araújo se despediu do programa. Já Maria Joana não pode competir a semifinal, pois fraturou a tíbia em um acidente doméstico e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência.

Final do Super Dança dos Famosos

A final do Super Dança dos Famosos acontece no próximo domingo (29) e é disputada por Rodrigo Simas com Nathália Ramos, Paolla Oliveira com Leandro Azevedo e Dandara Mariana com Diego Maia.

