'Sua luz sempre iluminará': filha de Agnaldo Timóteo comemora 15 anos e homenageia o pai

A filha do cantor Agnaldo Timóteo, Katy Evelyn Timóteo, comemorou 15 anos de vida no último sábado (30), com um baile de debutante reunindo amigos e familiares. E, na festa, homenageou o pai.

Um dos momentos mais surpreendentes da festa foi quando a história de Katy passou em um telão, narrada na voz de Agnaldo.

Os convidados cogitaram se tratar de uma gravação feita por Agnaldo, antes de ele morrer em abril após complicações da Covid-19, mas descobriram ser a voz do humorista Pedro Manso.

Legenda: Jovem organizou uma festa com decoração simples Foto: Divulgação/ Thiago Cardoso

Homenagem ao cantor

Após o baile de debutante, a jovem prestou uma homenagem ao cantor. “O meu pai não está mais entre nós, mas sei que lá de cima sua luz sempre iluminará em nossa vida”.

Katy é filha adotiva de Agnaldo Timóteo e ficou com 50% da herança após a morte do pai, conforme o desejo dele.

Legenda: Katy Evelyn é filha adotiva do cantor Agnaldo Timóteo Foto: Reprodução/Instagram

Quando o cantor faleceu, Katy disse que não tinha uma boa relação com os parentes de Agnaldo e que não era bem tratada por eles.

"O Cícero [outro filho adotivo do cantor] até falou para mim que o Agnaldo Timóteo não era meu pai, que eles não tinham obrigação nenhuma comigo", declarou.