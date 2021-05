Streaming HBO Max estreia dia 29 de junho no Brasil; confira valores de assinatura

O streaming da HBO Max teve data de lançamento oficializada no Brasil e já estará disponível para acesso no dia 29 de junho deste ano, com mais de 15 mil horas de conteúdo. A informação foi confirmada oficialmente nesta quarta (26), em live inédita do serviço.

Conforme as declarações iniciais, o valor de assinatura deve estar entre R$ 19,97 a R$ 28, de acordo com o plano escolhido especificamente pelo usuário.

No plano com quantia mais acessível, o usuário poderá ter acesso apenas à versão mobile. Enquanto isso, o mais caro possibilita a visualização em pelo menos cinco telas simultâneas, conteúdos 4K e também ao espaço mobile.

Conteúdos exclusivos

Enquanto parte do conteúdo da HBO estava espalhado em diversas plataformas anteriormente, agora o serviço deve reunir todos os conteúdos exclusivos produzidos pelo estúdio e pela Warner Bros.

Além disso, as produções lançadas pelos canais Cartoon Network, assim como as da DC, também estão com acesso liberado para os assinantes do HBO Max.

Legenda: A série 'Game of Thrones', assim como 'Friends', terá presença em streaming exclusivamente pelo HBO Max Foto: reprodução/HBO

Na lista, até então, já estão nomes como 'Game of Thrones', 'Westworld', 'Mortal Kombat', 'Senhor dos Anéis', 'Friends', 'Matrix 4', que ainda não foi liberado, e 'Rick and Morty'.

Para os fãs de super-heróis e histórias em quadrinhos, os filmes 'Snyder Cut de Liga da Justiça' e 'Mulher-Maravilha 1984' também estarão presentes.

Reunião de 'Friends'

A expectativa para o lançamento do HBO Max esteve intimamente ligada ao especial da série 'Friends', que irá ao ar no dia 27 de maio nos Estados Unidos.

Anteriormente, todas as dez temporadas da atração televisiva estavam disponíveis por meio de acesso da Netflix, mas foram retiradas após anúncio do lançamento do novo streaming.

Estreias do cinema

Segundo as informações divulgadas nesta quarta-feira (26), a plataforma ainda terá uma maior novidade: filmes dos estúdios cobertos pela HBO Max que forem lançados no cinema serão divulgados 35 dias após as estreias.

Legenda: O filme 'Dune', com Timothée Chalamet, será um dos que terá lançamento direto na plataforma Foto: divulgação

Ainda assim, reformulações de séries já conhecidas também serão outro atrativo. 'Gossip Girl', por exemplo, já tem nova versão encomendada, assim como o revival de 'Sex and The City'.