STJ suspende ação de reconhecimento de união estável entre Rose Miriam e Gugu, a pedido de Salvático

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu suspender a ação de reconhecimento de união estável entre Rose Miriam di Matteo e Gugu Liberato, que morreu em 2019, nos Estados Unidos, após sofrer um acidente doméstico. A solicitação foi feita por Thiago Salvático, suposto namorado do apresentador de televisão.

Segundo o G1, que ouviu o advogado de Rose, Nelson Willians, a decisão da Corte faz com que as audiências previstas sobre o testamento de Gugu sejam interrompidas.

A próxima audiência ocorreria no dia 3 de julho, na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro central de São Paulo, quando mais uma testemunha seria ouvida para que fosse compreendido se Gugu e Rose, mãe dos três filhos do apresentador, mantinham ou não uma união estável. A médica foi excluída do testamento escrito por Gugu em 2011.

"A decisão da ministra Nancy Andrighi [do STJ] é motivo de estranheza e perplexidade, pois o recurso especial do Sr. Thiago Salvático ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem e, apesar disso, a ministra deferiu uma tutela provisória suspendendo a ação de reconhecimento de união estável de Rose Miriam, porém não suspendeu o inventário", comentou Willians.

O advogado afirmou, porém, que vai recorrer da decisão. E disse que Salvático apenas tenta tumultuar e adiar o processo. "Esse senhor apareceu no meio do processo, mais de um ano após a morte de Gugu, vindo a existir publicamente há pouco tempo. Nem de longe a relação narrada por ele configura uma união estável, no máximo seria um relacionamento clandestino", afirmou.

Relação estável entre Gugu e Salvático

Ainda conforme o G1, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteu a decisão que anulou a ação em que Thiago Salvático pedia o reconhecimento de união estável com Gugu. Isso significa, portanto, que o chef de cozinha deve voltar à disputa pela herança do apresentador.

O pedido havia sido negado pela Justiça em janeiro deste ano, quando o juiz responsável extinguiu a ação. À época, o magistrado José Walter Chacon Cardoso afirmou que o caso tinha sido dado como extinto "sem exame de mérito".

Segundo Salvático, ele e Gugu mantiveram uma união estável entre novembro de 2016 e novembro de 2019, quando o apresentador sofreu o acidente doméstico que causou sua morte. Gugu tinha 60 anos de idade e era pai de três filhos, que teve com a médica Rose Miriam. O chef apresentou à Justiça mais de 100 páginas com fotos, conversas e momentos que os dois teriam vivido juntos.