Stenio Garcia testa positivo para Covid-19 mesmo após ser vacinado, afirma esposa

O ator Stenio Garcia, de 88 anos, teria testado positivo para a Covid-19, mesmo após ter tomado as duas doses da vacina contra a doença. A informação foi concedida por Marilene Saade, esposa do artista, em entrevista à revista Quem.

No entanto, ela também confirmou, um novo exame será realizado para saber, de fato, se o ator está infectado atualmente com o coronavírus. Segundo Marilene, que disse estar nervosa com a situação, Stenio foi inoculado com doses da CoronaVac em São Paulo, nos dias 9 de fevereiro e 9 de março, respectivamente.

Cerca de 20 dias após a última dose, ele teria feito um exame para detectar a formação de anticorpos. "Hoje comecei a ligar para o laboratório Sérgio Franco para tentar saber o resultado e, quando vi, tinha dado IgM 4,0 UA/mL. Além de positivar para a doença, ele não tem nenhum anticorpo", explicou na sexta (9) à publicação.

Legenda: Segundo Marilene, Stenio está bem e teria tido apenas espirros como sintoma Foto: reprodução/Instagram

Novo exame

Mesmo com o positivo, o médico de Stenio Garcia teria pedido a realização de um novo exame, considerando a possibilidade de um falso positivo.

Marilene Saade Atriz e esposa de Stenio Garcia "Não saímos de casa, só saímos para ele ser vacinado. Mas há pouco mais de 15 dias recebemos uma visita que estava positivada. Não sabíamos, nem ela.

Ainda de acordo com Saade, Stenio tem "espirrado bastante", mas não apresentou, até o momento, nenhum outro sinal da doença. "Durmo com o Stenio e o meu exame deu negativo. Por isso vamos refazer em outro laboratório. E vou ficar monitorando o Stenio, que está muito bem", pontuou.

Vacinados e a Covid-19

Segundo o Butantan, um dos responsáveis pela produção da CoronaVac, algumas pessoas vacinadas ainda podem desenvolver a doença causada pelo coronavírus, mas isto seria uma exceção à regra.

O instituto aponta que entre os testes da vacina apresentados à Anvisa, nenhum dos 6.110 vacinados teria desenvolvido a forma mais grave da Covid-19.