Stenio Garcia inicia reabilitação após internação: 'continuem na corrente de orações'; assista

Stenio Garcia compartilhou em seu Instagram os primeiros exercícios de reabilitação após ser internado para tratar uma septicemia, infecção generalizada no sangue causada por uma bactéria.

As atividades incluem caminhadas e agachamentos. Em seu relato, o ator falou do medo de não conseguir voltar a andar.

"Tive alta para continuar me recuperando em casa. Meu medo era perder a autonomia e não conseguir voltar a andar e fazer as coisas sozinho, mas a minha mulher e anja, Marilene, insistiu em começar a me reabilitar", escreveu.

"Movimentos leves e necessários para o dia a dia e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco retomar a minha rotina", acrescentou.

Ator pediu orações

O ator também pediu para que os fãs mantenham a corrente de orações. "Peço que continuem na corrente de orações e sempre que for conquistando mais coisas vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torcem por mim", disse Stenio Garcia.