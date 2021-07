Stênio Garcia diz que perdeu audição após tapa de colega em cena

O ator Stênio Garcia, 89, disse ter perdido parte da audição de seu ouvido direito ao levar um tapa do ator com quem contracenava.

O incidente aconteceu durante a gravação de uma cena na água e foi revelado em um vídeo gravado para a marca Starkey Brasil, especializada em aparelhos auditivos.

"O [ouvido] direito acho que foi em uma cena dentro da água, que o ator que contracenava comigo me deu o tapa e eu não sei se furou alguma coisa ali, mas que eu me lembro é isso", disse ele, sem revelar o nome do colega.

O ator comemorou o fato de estar ouvindo novamente, após o uso do aparelho. "Eu passei a ouvir, coisa que eu não conseguia. É como se tivesse nascido de novo, é maravilhoso".

Confira a revelação do ator: