Sophie Turner e Joe Jonas concordam sobre onde filhas devem morar; saiba mais

Um novo capítulo no processo turbulento de divórcio de Joe Jonas e Sophie Turner indica, segundo publicação desta segunda-feira (25) do site TMZ, que os astros concordaram em não levar as duas filhas para fora da cidade de Nova Iorque, pelo menos por enquanto. A atriz, de 27 anos, processou o ex-marido na semana passada e alegou que ele a impediu de levar Willa, 3, e a caçula, de 14 meses - cujo nome nunca foi revelado - de volta para o Reino Unido. O cantor contrapôs a acusação e afirmou que estava apenas a cumprir uma ordem do tribunal da Flórida.

Assuntos relacionados

Agora, de acordo com documentos obtidos pelo DailyMail, Joe e Sophie teriam chegado a um acordo de consentimento temporário, que apresentaram a um juiz federal, o que significa que as duas filhas do ex-casal ficarão, por enquanto, nas zonas sul ou este de Nova Iorque - uma área que abrange a cidade de Nova Ioque, Hudson Valley e Long Island.

O advogado da atriz, Stephen Cullen, afirmou que a ordem foi apresentada para "proteger o bem-estar das [crianças] envolvidas" e também para "prevenir a remoção ou ocultação delas antes da disposição final da petição".

A aparente harmonia entre os artistas surge dias após a estrela de "Game of Thrones" processar o cantor. Nos documentos, ela solicitou “o retorno imediato das crianças removidas” para a Inglaterra. “O pai está de posse dos passaportes das filhas. Ele se recusa a devolvê-los à mãe e se recusa a mandar as filhas para casa, na Inglaterra, com a mãe delas”, diz a ação.

Turner também apontou que, no Natal de 2022, ela e Joe concordaram que a família se mudaria para o Reino Unido. Lá, eles começariam a procurar escolas para a filha mais velha, Willa, de três anos. “As duas partes estavam entusiasmadas com a mudança da família para a Inglaterra”, continua o documento.

Resposta de Joe Jonas

Em um comunicado ao site Page Six, feito na última quinta-feira (21), um representante do músico apontou como seu cliente estaria tentando resolver tudo. Ele definiu a ação aberta por Turner como uma “posição legal dura” que vai contra a “configuração amigável de coparentalidade”.

Novamente de acordo com o Page Six, Sophie Turner afirmou que descobriu sobre o pedido de divórcio de seu ex-marido “através da mídia”. A atriz revelou nos autos do processo obtidos pelo site que o “colapso de seu casamento de quatro anos aconteceu muito repentinamente”.

Ela teria alegado ainda que o casal “teve uma discussão” no dia 15 de agosto, no aniversário de 34 anos do cantor, antes de o membro dos Jonas Brothers pedir o divórcio em Miami, no dia 5 de setembro.

O casal teria comprado uma casa no interior da Inglaterra em abril. Sophie concordou “com hesitação” que suas filhas viajassem com Joe enquanto ele estava em turnê com os Jonas Brothers, o que teria proporcionado mais tempo livre para sua agenda de filmagens da série "Joan". O acordo foi “temporário”, afirma a atriz, segundo a publicação.

Os representantes de Joe Jonas enviaram, ainda, uma nota ao site TMZ comentando o caso e rebatendo as acusações de Sophie Turner. "Este é um infeliz desacordo jurídico sobre um casamento que infelizmente terminou. Quando uma linguagem como "sequestro" é usada, é enganosa na melhor das hipóteses, e na pior, um grave abuso do sistema legal. As crianças não foram sequestradas. Depois de estarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses por acordo de ambas as partes, as filhas estão atualmente com a mãe. Sophie está fazendo essa reivindicação apenas para transferir o processo de divórcio para o Reino Unido e tirar as filhas dos EUA permanentemente".