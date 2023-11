Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros celebram 9 anos de relacionamento

Os atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros celebraram, nesta quarta-feira (22), nove anos de relacionamento. No Instagram, a atriz escreveu uma longa declaração ao companheiro, e compartilhou diversas fotos de diferentes fases do casal.

“Amor, como pode? 9 anos juntos e o amor que sinto por você só cresce! Não consigo lembrar como eu era antes de você e também não consigo imaginar um futuro sem você ao meu lado. Nossa parceria é imbatível, a gente forma um time tão forte, tão resiliente que às vezes nem acredito que te encontrei”, diz ela em parte da homenagem.

Sérgio também se declarou à atriz em seu perfil. “Ao longo desses anos, você tem sido minha rocha, meu apoio inabalável. Você me encorajou a crescer, a aprender com meus erros e a me tornar uma pessoa melhor”.

Veja também

Nos comentários de ambos os perfis, famosos celebraram o amor do casal. “Lindões. Uma vida inteira cheia de amor para vocês”, escreveu a atriz Bia Arantes. “Tão lindos. Amor inspirador”, publicou o ator Gabriel Godoy. “Lindos”, disse Maísa.