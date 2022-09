Sônia Abrão recebe alta após 15 dias de internação para tratar pneumonia bacteriana

A apresentadora Sônia Abrão recebeu alta do hospital nesta sexta-feira (02) após 15 dias de internação para tratar uma pneumonia bacteriana, identificada após testar positivo para covid-19.

Sônia compartilhou a notícia através de suas redes sociais e agradeceu o carinho e orações dos fãs. Em uma montagem divertida do quadro de Monalisa, que mostra a personagem com o rosto cansado, ela escreveu:

Sônia Abrão Apresentadora Minha cara no primeiro 'SEXTOU' depois de agosto!!! Mas tem a parte boa: TÔ DE ALTA!"

Horas depois, a apresentadora do programa A Tarde é Sua publicou uma foto com o médico pneumologista que a acompanhou em agradecimento. "Hoje recebi alta do meu pneumonologista e grande amigo, Dr. Mauricio Bagnato, que cuida de mim desde 2009, quando tive H1N1", relatou.

Legenda: Sônia Abrão agradece médico pneumologista que a acompanha desde 2009 Foto: Reprodução/Instagram

Sônia também mostrou nas redes o momento em que entra no carro na frente do hospital para ir embora e o momento em que chega em casa, quando é recebida pelo filho, pela nora, pela irmã e pelos cachorros com balões de comemoração.

"A todos que rezaram e torceram pela minha recuperação e volta pra casa, mandaram tantas mensagens lindas, agradeço do fundo do meu ❤️Deus os abençoe imensamente! 🙏 Um feliz fim de semana pra todo mundo e ATÉ SEGUNDA!!! Amo vcs!", escreveu.