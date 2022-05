Solange Gomes fala sobre affair com Kleber Bambam e avalia desempenho sexual do ex-BBB

A modelo e apresentadora Solange Gomes, 49, falou sobre o affair que teve com o ex-BBB Kleber Bambam. Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabello, Solange deu nota para o desempenho sexual de Bambam: "Nota 4".

Nota ao desempenho de Bambam

A resposta veio após Sérgio Malandro pedir que a entrevistada comentasse sobre o breve relacionamento do casal. O apresentador pediu que ela desse uma nota de zero a 10, para o desempenho do ganhador da primeira edição do BBB, na cama.

Solange riu e respondeu a pergunta. Segundo ela, não namorou o fisiculturista: "Foi bem rápido, só ficadas mesmo", disse.

2019

Em 2019, Solange já tinha exposto sua insatisfação acerca da experiência sexual com Bambam. Na época, ela concedeu entrevista dizendo que: "eu odiei transar com ele, me incomodou".