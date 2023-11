Solange Almeida participa do Pipoca da Ivete neste domingo (5); veja horário do programa

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar, neste domingo (5), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá Solange Almeida, o ator Alexandre Borges e a jornalista Renata Ceribelli.

Neste domingo, o público vai conhecer os novos casais que concorrem ao prêmio do reality musical ‘Meu Namorado é Melhor’. A segunda temporada do quadro apresenta oito duplas de namorados que prometem emocionar com suas histórias de amor, trazendo para o palco do programa o talento do namorado, enquanto a namorada precisa traçar sua estratégia para a dinâmica de apostas.

Solange e Ivete também irão fazer uma dobradinha no palco. A apresentadora homenageia a forrozeira no ‘TBT do Pipoca’, com depoimentos do marido, filhos e da cantora Elba Ramalho.

E de Salvador, o ‘Pipoca’ exibe o encontro de Ivete com Pabblo Vittar no quadro ‘Sobe no Trio’. Juntos, em cima do trio elétrico, elas cantam e batem um papo sobre a vida e carreira da cantora maranhense.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.