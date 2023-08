Sogro de Larissa Manoela publica reflexão após família ser chamada de 'macumbeira'

O sogro de Larissa Manoela, Paulo Henrique Frambach, fez uma reflexão nas suas redes socias, nesta quinta-feira (24). No início dessa semana, família Frambach foi alvo de ataques da mãe da atriz, Silvana Tanques.

"Não é preciso retribuir o mal com o mal; o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho; é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma; vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros", diz a publicação.

Internautas apontaram que o texto pode ser uma resposta as ofensas disparadas pela mãe de Larissa Manoela. Tudo começou quando passou a circular na web o restante da conversa entre Larissa e Silvana. Nela, a atriz procurava a mãe para desejar-lhe um Feliz Natal, mas era ofendida por Silvana logo em seguida.

"Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu ela na mensagem, após ter sido convidada pela filha para a ceia de Natal na casa dos Frambach. Silvana Tanques começou a ser investigada por conta das falas de ataque à família do ator.