Sofía Jirau se torna a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar pela Victoria's Secret

A Victoria’s Secret teve sua primeira campanha com a presença de uma pessoa com síndrome de Down. Aos 24 anos, a modelo porto-riquenha Sofía Jirau se tornou a primeira pessoa com a trissomia do cromossomo 21 a desfilar para a marca, sendo destaque de uma campanha de lingerie da coleção Love Cloud.

"Um dia sonhei, trabalhei nisso e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso contar meu grande segredo. Sou a primeira modelo da Victoria’s Secret com síndrome de Down!", compartilhou em publicação nas suas redes sociais.

Na campanha, a modelo divide o espaço com outras 17 mulheres. No entanto, a estreia de Sofía na carreira já havia acontecido há dois anos, na Fashion Week de Nova York, detalha a Folha de São Paulo.

Posteriormente, a imagem de Sofía ainda apareceu na revista Vogue. A chegada até esse novo espaço também foi comemorada pela modelo.

Sofía Modelo "Minha gente, sonhem grande. Por dentro e por fora, não há limites. Obrigada por todos que me parabenizaram. Estou muito contente, feliz e alegre".

DIVERSIDADE DE CORPOS

De acordo com a Folha, citando o portal Huff Post, a Victoria’s Secret vinha sendo cobrada para mudar o modo de escolher seu casting. Críticos pediam para aumentar as ofertas de tamanho e mostrar corpos mais diversos, já que a marca era conhecida por modelar suas peças e corpos magros e altos.

"Love Cloud Collection é um momento importante na evolução da marca", disse Raúl Martinez, o novo diretor criativo da marca, em um comunicado à imprensa.

"Do elenco de mulheres incríveis que dão vida à coleção, ao incrível espírito inclusivo no set, esta campanha é uma parte importante do novo padrão da Victoria’s Secret que estamos criando", concluiu Raúl.