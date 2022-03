Sinastria amorosa: como funciona

Todos nós sabemos bem que, na sociedade de hoje, a convivência harmoniosa com os outros é essencial para alcançar felicidade e sucesso em todas as áreas da vida. Dessa forma, o caminho que cada um trilha em sua vida pode ser mais desafiador ou mais sereno, dependendo da relação que constrói com sua família e com sua comunidade.

A Astrologia se fundamenta na interpretação do Mapa Astral, que nos mostra as potencialidades e os desafios de cada um ao longo da sua vida. A partir disso, buscando entender melhor sobre relacionamentos específicos, a comparação entre dois Mapas Astrais pode ser feita — o que é chamado de Sinastria Astral.

Estava “escrito nas estrelas”

Do ponto de vista astrológico, nós não atraímos ou nos sentimos atraídos por outras pessoas por puro acaso. A relação com o outro, ainda que seja conflituosa, sempre pode ser compreendida como uma fonte de aprendizado, que nos ajuda a entrar em um novo capítulo do processo de autoconhecimento.

Assim, para fazer a Sinastria Amorosa de um casal, o registro dos elementos de um dos mapas é feito na mandala astrológica do outro, tornando possível calcular os aspectos que se formam entre os dois. Em outras palavras, a relação estabelecida entre dois mapas nos possibilita a compreensão da influência dos aspectos astrológicos sobre o relacionamento em questão.

Sendo assim, a análise da compatibilidade afetiva, comunicativa e emocional entre as pessoas evidencia se o relacionamento tem chances concretas de dar certo. Porém, é importante lembrar que a Astrologia possibilita o reconhecimento de tendências, as quais podem ser alteradas a depender da dedicação e determinação de cada pessoa para construir um relacionamento saudável.

Mesmo os aspectos desarmônicos que são encontrados na combinação de Mapas Astrais não indicam necessariamente que o relacionamento está fadado ao fracasso. Muitas vezes, as adversidades encontradas podem proporcionar mais dinamismo ao relacionamento, além de desafiar as pessoas a crescerem uns com os outros.

Os elementos da Sinastria Astral

A sinastria se baseia principalmente na análise dos ângulos que se formam entre os planetas, quando os dois mapas são sobrepostos. Os principais astros analisados são os chamados “planetas pessoais”: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte.

O Sol determina a forma como o casal se identifica e interage;

A Lua evidencia a forma como a sensibilidade e emoção influenciam o relacionamento;

Mercúrio define a desenvoltura da comunicação entre o casal, além dos seus interesses intelectuais;

Marte fala sobre a parte mais irracional e impulsiva, o que envolve a compatibilidade sexual;

Vênus, que é considerado o “planeta do amor”, nos mostra sobre a relação em si, sobre a linguagem do amor que predomina entre os dois, sobre a forma como desejam construir e cultivar esse relacionamento.

No primeiro momento, a atração se dá pela interação entre os signos solares e os ascendentes de ambos, porque essas são as características mais perceptíveis em uma pessoa. Porém, após um certo tempo de relacionamento, os traços das posições da Lua, de Vênus e de Marte se tornam aparentes.

Em outras palavras, o Sol e o ascendente é o que gera a aproximação inicial, enquanto a Lua, Vênus e Marte determinam se a atração e a conexão entre o casal são suficientemente fortes para sustentar um relacionamento.

O Astrocentro

Somos uma plataforma de consultas esotéricas com os melhores especialistas. Nosso objetivo é te ajudar com suas questões. Quer mais dicas sobre Mercúrio Retrógrado? No blog do Astrocentro, você encontra.