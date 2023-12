2024 bate à porta e com ele a ansiedade para conquistar as metas planejadas para o Ano-novo. Quem nunca pulou as sete ondas? Ou escolheu uma cor especial de lingerie para usar no Réveillon?

Essa e outras práticas são comuns na vida de muitas pessoas que acreditam na energia das superstições. Apesar de nada ser comprovado cientificamente, há quem não arrisque e se aventure em diversas crenças populares.

Pensando nessas pessoas, o Diário do Nordeste separou oito simpatias especiais para fazer no Ano-novo. Como também não arriscamos com a sorte, escolhemos esse número, pois, segundo os numerólogos, o próximo ano será do número 8. A teoria é embasada pela soma dos algorismos do ano, sendo: 2 + 0 + 2 + 4.

Veja 8 simpatias para você fazer no Ano-novo 2024

SIMPATIA DA UVA

Legenda: Simpatia da uva Foto: Shutterstock

Para atrair bons fluídos e energias positivas.

COMO FAZER:

Assim que os ponteiros marcarem a meia-noite, iniciando o novo ano, coma 12 uvas, uma de cada vez, realizando mentalmente um pedido para cada mês.

E não se esqueça: os caroços da fruta precisam ser guardados na carteira.

SIMPATIA DA LINGERIE

Legenda: Simpatia da lingerie Foto: Shutterstock

Para atrair romance, dinheiro, felicidade, e tantos outros desejos da vida. Nesse caso, a simpatia está atrelada a cor, ou seja, cada cor terá uma função diferente. O amarelo trará prosperidade, o rosa, romance, e assim por diante.

COMO FAZER:

Basta escolher a lingerie da cor de acordo com o que você deseja atrair, e pronto.

SIMPATIA DAS 7 ONDINHAS

Legenda: Simpatia das ondinhas Foto: Shutterstock

Para atrair proteção e purificação.

COMO FAZER:

Para realizar essa simpatia, você precisa estar em uma praia. Logo nos primeiros minutos de 2024, pule sete ondas no mar, acompanhado ou sozinho, fica à vontade.

SIMPATIA COM BANHO DE SAL GROSSO

Legenda: Simaptia do sal grosso Foto: Shutterstock

Para proteção e limpeza.

COMO FAZER:

Separe dois litros de água e cinco colheres de sal grosso. Depois, misture os dois ingredientes e ferva. Leve a mistura ao banheiro e tome um banho naturalmente.

Lembrando: nesse caso, é recomendado fazer a simpatia no domingo (31). E não jogue a água na cabeça para não enfraquecer seu campo energético.

SIMPATIA DA ROUPA NOVA

Legenda: Simpatia da roupa nova Foto: Shutterstock

Para atrair boas energias, renovação e recomeço.

COMO FAZER:

Vá a uma loja, escolha uma roupa de sua preferência e pronto: é só usa-lá na festa de Réveillon.

SIMPATIA DA LENTILHA

Legenda: Simpatia das lentilhas Foto: Shutterstock

Para atrair sorte e prosperidade.

COMO FAZER:

Cozinhe lentinhas e, assim que o relógio marcar meia-noite, coma uma colherada do legume.

SIMPATIA PARA ENCONTRAR O AMOR

Legenda: Simpatia da roupa nova Foto: Shutterstock

Para atrair um novo romance.

COMO FAZER:

Coloque um anel de ouro em uma taça de champanhe ou espumante e beba à meia-noite.

SIMPATIA DO EMPREGO NOVO

Legenda: Simpatia do emprego Foto: Shutterstock

Para encontrar um novo trabalho.

COMO FAZER:

Com o pé direito, suba um degrau de alguma escada. Caso não tenha, pegue uma cadeira. A simpatia deve ser feita na hora da virada.