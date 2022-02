Simone mostra resultado de abdominoplastia em foto de biquíni

Após se submeter a uma cirurgia de abdominoplastia, a cantora Simone, da dupla com Simaria, mostrou seu corpo pela primeira vez em uma foto postada nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (4).

Segundo informações da Quem, Simone perdeu mais de 25 quilos com processo de emagrecimento e adequação alimentar com ajuda de uma nutróloga. A cirurgia foi realizada em novembro de 2021.

No Instagram, a cantora contou aos fãs estar amando o resultado e disse sobre a plástica para refazer seu umbigo. A cantora também falou sobre o emagrecimento. "Cheguei a 86 quilos, isso grávida. Hoje estou com 61,5", contou ela.

O processo de emagrecimento também foi tema de seu canal do Youtube. Simone chegou a revelar, em meados de novembro, ter tentado todo tipo de dieta até conhecer sua nutróloga.

Problema desde a infância

Ele disse que a luta com a balança acontece desde pequena, mas alega nunca ter recebido cobranças por isso.

"Meu marido não me cobra, meus fãs não me cobram, o pessoal que trabalha comigo não me cobra, os patrocinadores que estão com a dupla Simone e Simaria não me cobram. Pelo contrário, já fiz uma marca de lingerie para mulheres em que eu representava as mulheres mais cheinhas. Mas eu, desde muito pequenininha, sempre tive essa luta com a balança. Eu sempre fui a pessoa que engordava, emagrecia, e ficava naquilo. E foi evoluindo", disse.