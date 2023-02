Simone Mendes e Kaká Diniz comemoram aniversário da filha caçula com festa de luxo

A cantora Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, comemoraram o aniversário de 2 anos da filha caçula, Zaya, com uma festa de luxo, na quarta-feira (22), em São Paulo. O aniversário foi decorado por Andrea Guimarães, e teve como tema “Disney Country”.

Mãe e filha usaram looks combinando, da grife Burberry. Segundo a Quem, o vestido de Zaya custa R$ 2 mil, e o conjunto usado por Simone R$ 5 mil.

Veja imagens:

Celebridades como Andressa e Thammy Miranda e Cesar Filho e Elaine Mickey prestigiaram o aniversário. Simaria, irmã de Simone, não postou nada nas redes sociais sobre o evento.

A festa contou com uma decoração com vários personagens da Disney vestidos conforme o tema country, além de um bolo três andares personalizado para a aniversariante. Uma das lembrancinhas da festa foi uma cesta de piquenique recheada com guloseimas e doces.