Simone e Simaria se apresentam em festa desta sexta (16) no BBB 21

A dupla Simone e Simaria agita a festa desta sexta (16) do Big Brother Brasil (BBB 21). As cantoras, que já se apresentaram em 2017, retornam para fazer um show exclusivo para os participantes do reality.

Fã declarada do reality, Simone disse que ela e Simaria estão "ansiosas demais" para o show.

"É uma alegria imensa poder levar a nossa música ao público e, também, aos brothers que tanto nos entretém e nos fazem companhia, ao longo desse período de pandemia", afirma.

Para o show desta noite, a dupla preparou um repertório especial com músicas como "Foi Pá Pum", "Regime Fechado", "Loka", "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e outros clássicos da música sertaneja para animar os brothers.

"Coleguinhas, estamos prontas para agitar tudo nessa casa, vamos descer até o chão e levar muita diversão para todos vocês. Se preparem, arrastem o sofá que a noite vai ser animada", diz Simaria.