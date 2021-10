Silvio Santos está isolado e afastado de compromissos do SBT, diz colunista

Desde que contraiu Covid-19 em agosto, Silvio Santos ainda não voltou às suas atividades no SBT e tem estado isolado e deprimido. A informação é do colunista Leo Dias, do Metrópoles, que relata que o apresentador não está respondendo a seus funcionários de confiança.

Silvio teria decidido ficar incomunicável e, por isso, não estaria participando ativamente das decisões da emissora.

Conforme o colunista, ele não liga para seus empresários há algumas semanas. A publicação diz que o diagnóstico positivo para o novo coronavírus fez o apresentador de 90 anos "refletir sobre a vida" e o seu "medo da morte".

Diagnóstico para Covid-19

Silvio Santos testou positivo para a Covid-19 no dia 13 de agosto e foi internado em São Paulo por precaução, devido à idade avançada como informaram suas filhas pelas redes sociais.

No entanto, ele recebeu alta no mesmo dia e foi se recuperar em casa com a família. No dia 19 de setembro, a filha dele, Patrícia Abravanel disse que ele "venceu o novo coronavírus", durante o programa "Vem Pra Cá".