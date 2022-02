Silvio Santos comparece a culto evangélico nos EUA e é citado pela filha: 'isso é um milagre'

O apresentador Silvio Santos, que está de férias na Flórida, nos EUA, compareceu a um culto evangélico na Lagoinha Orlando Church. "Isso é um milagre", disse a filha Patrícia Abravanel, que teria levado o pai ao local, segundo o colunista Maurício Stycer.

Silvio, que estava junto da mulher, Íris Abravanel, das filhas Patrícia, Rebeca e do genro Alexandre Pato, falou no microfone sobre a relação com o pastor André Valadão, que comandou o culto no local.

"Eu não poderia deixar de abraçar todos vocês que estão nessa reunião. Há muito tempo eu ouço falar no culto do André. Quando eu estou em casa, minha mulher liga a televisão e assiste lá de São Paulo os domingos aqui da igreja", explicou o dono do SBT.

Ainda próximo do palco, Silvio também fez desejos de bençãos para os presentes na plateia. "Obrigado por terem vindo hoje a essa igreja e faço votos que vocês tenham saúde para virem muitas vezes, muitas segundas-feiras, em muitas reuniões com o pastor André", pontuou.

Essa, inclusive, não é a primeira vez de Silvio no local. Ele já foi na mesma igreja em janeiro de 2020 durante o culto de apresentação de Senor, filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria.

Patrícia no palco

Quem subiu ao palco da igreja na ocasião foi Patrícia, que chegou até a exibir um vídeo com a trajetória dela no SBT.

"Já fiz tanta coisa naquela TV e o pessoal fica falando que é porque eu sou filha do Silvio Santos. Que filha do Silvio Santos?! Glória a Deus eu sou! Mas eu quero falar que eu sou filha, em primeiro lugar, do mesmo pai que vocês. E se meu pai da terra me deu essas oportunidades, imagina nosso pai do céu", disse a apresentadora.

Logo depois de observar a presença de Silvio Santos na plateia, ela mencionou a relação com a religião e até mesmo sobre o atual relacionamento com o ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, Fabio Faria.

No fim, comentou como acontece nos programas que apresenta na emissora do pai. "A gente tem uma plateia de 400 pessoas. Aí a gente ora, a gente traz uma palavra, tem um pastor lá. A gente sempre faz as sementes serem regadas", finalizou.