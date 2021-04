Silvia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos, voltou a comentar sobre a internação por causa da Covid-19. Segundo a diretora de TV, que tem 49 anos, ela acabou desenvolvendo um quadro de pneumonia após diagnóstico positivo para a doença.

"Sigo bem, graças a Deus e graças às orações de todos!", tranquilizou, de início, sobre a evolução da infecção causada pelo coronavírus.

Silvia Abravanel Diretora de TV e apresentadora "Logo, logo estarei dando ótimas noticias para vocês. Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente para uma pneumonia que veio aí, mas faz parte, né"

Apelo aos seguidores

Silvia, que também comanda o programa infanto-juvenil 'Bom Dia & Cia', do SBT, fez apelo para que as pessoas se cuidem durante o momento mais grave da pandemia em solo brasileiro. Só na última quarta (7), o número diário de óbitos foi de 4.195.

"Peço de todo o meu coração que cada um de vocês se cuide e cuidem de seus familiares, valorizem a vida, dádiva de Deus, pois até o ar que respiramos é precioso e temos que agradecer todos os momentos por ele", pontuou.

Legenda: A apresentadora usou as redes sociais para atualizar seguidores sobre o estado de saúde em meio ao tratamento contra a Covid-19 Foto: reprodução/Instagram

Além disso, ela também pediu para que os seguidores que a acompanham tenham consciência da situação vivida em diversos estados do País. "Parem com as badernas, festinhas, eventos clandestinos, pelo amor de Deus! Valorizem a vida: a sua, a de sua família e de todos!", finalizou.

Na mesma publicação, que recebeu mais de 700 comentários, Silvia disse acreditar na recuperação e, enquanto isso, segue hospitalizada.