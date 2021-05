Silvero Pereira 'shipa' com Gilberto e pede ajuda de fãs: 'Gilvero ou Silberto?'

O ator cearense SIlvero Pereira, colunista do Diário do Nordeste, uniu o nome dele e o do ex-BBB Gilberto em um só. No Instagram, nesta quinta-feira (6), ele pediu ajuda dos seguidores para definir o nome do "casal": "Gilbero ou Silberto?". Os dois se conheceram por videoconferência no programa "Rede BBB", na noite quarta-feira (5).

A apresentadora Ana Clara deu uma força aos dois, dizendo ao economista que o cearense queria "dar um cheiro" nele. O público logo começou a torcer pelo união.

O pernambucano se declarou para o ator de "A Força do Querer", mas não deixou de mostrar a indignação por não ter contato com a torcida dele durante o reality show da TV Globo. "Eu só reparo (na sua fala) e sei que não torceu por mim. Como é que você faz isso? Você é o amor da minha vida. Misericórdia", declarou Gil, fazendo todos rirem.

Assista:

Até o início da tarde desta quinta-feira, a enquete no Instagram de Silvero Pereira apontou escolha pelo nome "Gilbero".

Gilberto busca pretendentes amorosos

O pernambucano participou do programa "Mais Você", na manhã de segunda-feira (3). Um momento engraçado do programa foi quando indagou o pernambucano sobre relacionamentos. Ele brincou sobre a amizade com Fiuk, disse que segue solteiro e que busca pretendentes.

O pernambucano ainda foi questionado sobre a relação de amizade conflituosa com Juliette. Ana Maria Braga mostrou cenas de votação onde o brother deixou a paraibana em apuros sendo alvo da casa. "Eu poderia ter pensando mais, refletido mais, julgado menos".