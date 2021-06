Silvero Pereira será Clodovil em série sobre vida de estilista

O cearense Silvero Pereira, colunista do Diário do Nordeste, revelou no Instagram que dará vida a Clodovil Hernandes em série sobre a vida do estilista. Para deixar os fãs ainda mais tocados com a novidade, ele postou foto com cabelos platinados, "Tons de Clô, vem....", escreveu.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, a produtora Formata, comandada por Daniela Busoli, adquiriu os direitos da biografia "Tons de Clô", escrita por Carlos Minuano.

Legenda: Livro de Carlos Minuano sobre vida de Clô Foto: Divulgação

O livro conta todas as fases da vida de Clodovil, desde o nascimento até a extensa carreira na moda, rádio e televisão. A direção do projeto será de Rodrigo Cesar, com roteiro de Fernando Ceylão.

Clodovil morreu aos 71 anos em 2009, após sofrer um AVC. Antes do ocorrido, ele chegou a tratar de um câncer na próstata, teve um princípio de infarto, um derrame cerebral e uma embolia pulmonar.