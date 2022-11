Silvero Pereira relata ameaça de síndico após comemorar vitória de Lula nas eleições

O ator Silvero Pereira denunciou em suas redes sociais ter sido ameaçado pelo síndico do condomínio onde mora, em Fortaleza, após comemorar a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no último domingo (31).

Segundo o relato postado em vídeo no Instagram, Silvero chegou em casa pouco após o resultado da votação e entrou na área privada de seu imóvel com música alta e cantando em alusão a vitória de Lula.

Em seguida, conforme o ator, ele saiu do prédio, fechou o portão do condomínio, e já estando na rua continuou sua comemoração. Silvero disse que nesse momento foi rodeado pelo síndico e seus familiares, quando foi agredido verbalmente.

"Vieram em direção ao portão dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora. A filha dele então me chamou de vagabundo e disse que eu estava desrespeitando o pai dela. Eu disse: 'do que você me chamou?' 'Seu vagabundo, você é um vagabundo'. Eu sou um vagabundo, eu, que não devo nada a este condomínio, que pago categoricamente até adiantado, pago o meu aluguel em dias, não devo absolutamente nada a nenhuma das pessoas daqui. Trabalho constantemente, diariamente emprego várias pessoas dentro do meu trabalho, dentro da cultura, dentro da arte que eu faço sou um vagabundo", lamentou Silvero.

O ator disse ainda que foi ameaçado pelo síndico. "No final recebi uma leve ameaça do síndico, dizendo 'o que eu teu ta guardado, você vai sofrer sérias consequências com isso'. É isso, agora estou aguardando as consequências do síndico, depois eu dou mais notícias do que foram essas consequências", disse.

Boletim de Ocorrência

O Diário do Nordeste tentou contato com o ator para obter mais informações sobre o caso, mas foi informado por sua assessoria de comunicação que ele se encontra reunido com sua equipe jurídica e, afim de se resguardar, prefere não conceder entrevistas sobre o ocorrido.

Mais cedo, em conversa com a Quem, o artista disse que registrará um boletim de ocorrências contra o síndico nesta terça-feira (1º), e que procura um novo local para morar. "Estou indo abrir um boletim de ocorrência de ameaça, insulto e constrangimento contra ele e contra a filha. Me sinto coagido no condomínio e com muito medo, tanto que já decidi sair e procurar um novo local para morar", disse ele à revista.