Shows do Rock in Rio começam hoje (2); veja que horas começam e onde assistir

Os shows do festival Rock in Rio começam nesta sexta-feira (2), registrando nomes como Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura para o primeiro dia. Será possível acompanhar as apresentações na TV aberta, em canais por assinatura e em streaming. (Lista dos canais está abaixo)

Nesta sexta, o festival também conta com apresentação de artistas como Living Colour + Steve Vai, Bullet For My Valentine, Metal Allegiance, Black Pantera + Devotos, no Palco Sunset.

Onde assistir?

Multishow: terá transmissão ao vivo do Palco Mundo e Sunset . Na sexta-feira (2) será a partir de 14h30, enquanto nos outros dias acontecerá a partir de 15h;

terá transmissão ao vivo do . Na sexta-feira (2) será a partir de 14h30, enquanto nos outros dias acontecerá a partir de 15h; Canal Bis: terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30;

terá transmissão ao vivo dos palcos Favela e New Dance Order todos os dias a partir de 17h30; TV Globo: fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão nas quintas e sextas-feiras, após "Conversa com Bial"; sábado, após "Altas Horas"; e no domingo, após o "Vai que Cola".

fará compilado dos melhores momentos do dia; transmissão nas quintas e sextas-feiras, após "Conversa com Bial"; sábado, após "Altas Horas"; e no domingo, após o "Vai que Cola". Globoplay: exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo";

exibição da transmissão simultânea do Multishow para não assinantes logados, e do Canal Bis para assinantes do pacote "+Canais ao Vivo"; g1: exibição da transmissão simultânea do Multishow na página de cobertura em tempo real para usuários logados.

Shows de 2 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo

00h10 - Dream Theater

22h20 - Iron Maiden

20h10 - Gojira

18h - Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Palco Sunset

21h15 - Bullet For My Valentine

19h05 - Living Colour + Steve Vai

16h55 - Metal Allegiance

15h30 - Black Pantera + Devotos

New Dance Order

2h - Len Faki

0h30 - Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

23h - Ananda

21h30 - Victoria Engel

20h - Valentina Luz

18h30 - Binaryh

17h - Flo Masse Vs Craig Ouar

16h - Chang Rodrigues Live

Espaço Favela

20h05 - Gangrena Gasosa

17h55 - Affront

16h30 - Revengin

Palco Supernova

19h30 - Ratos de Porão

18h30 - Matanza Ritual

17h30 - Surra

16h30 - Crypta

Rock District

20h - Oitão

18h30 - Noturnall

16h30 - Eminence

15h - Sioux 66

Atrações dos próximos dias

3 de setembro, sábado

Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok

Palco Sunset: Racionais MC's, Criolo + Mayra Andrade, Xamã + Brô MC's, Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Palco Supernova: Teto

4 de setembro, domingo

Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Migos

Palco Sunset: Gilberto Gil com família, Luísa Sonza com Marina Sena, Emicida e Matuê

Palco Supernova: Lil Whind (Whindersson Nunes)

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo: Guns N' Roses, Måneskin, Offspring e CPM 22

Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat

Palco Supernova: Francisco, el Hombre

9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial

Palco Sunset: Avril Lavigne, 1985: A homenagem

10 de setembro, sábado

Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan

Palco Sunset: CeeLo Green

11 de setembro, domingo