Show de Ivete no Maracanã: saiba como assistir celebração dos 30 anos de carreira da cantora

Celebrando seus 30 anos de carreira, a cantora Ivete Sangalo faz, nesta quarta-feira (20) uma apresentação histórica no Maracanã (RJ), o "Esquenta da Ivete". O show, o primeiro do projeto Ivete 3.0, será exibido ao vivo pela TV Globo, após o capítulo da novela "Terra e Paixão", pelo Multishow, a partir das 22h, e pelo Globoplay.

No serviço de streaming, o sinal é aberto para não assinantes, mas é preciso ter uma Conta Globo, gratuita, e depois logar. A exibição pela plataforma também começará às 22h e mostrará o evento ao vivo e na íntegra. Os assinantes Globoplay + Canais Ao vivo terão direito a um sinal com resolução em 4K para curtir o evento.

Veja também

Pelo Globoplay, é possível acompanhar através da TV, computador ou celular. Confira o passo a passo:

Passo 1. Acesse globoplay.globo.com e clique em “Agora na TV”, no menu superior;

Passo 2. Clique no botão “Assista agora”;

Passo 3: Faça seu login na plataforma com e-mail e senha cadastrados na Conta Globo;

Passo 3. Logado, você será direcionado para as transmissões ao vivo e poderá escolher ao show de Ivete Sangalo.

O evento de hoje marca o início de uma turnê que passará por grandes arenas de 30 cidades ao redor de todo o país. É uma comemoração ao aniversário de carreira da cantora.

No Maracanã, o show contará com a apresentação da atriz Taís Araújo e com a participação especial de Ludmilla e do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser.

O próximo show da turnê acontece no Reveillón na Marina de Salvador. Já no Carnaval da Bahia em 2024 ganha dois dias a mais, a fim de marcar o espetáculo tão importante para a artista.