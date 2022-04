Show de Guns N' Roses em Goiânia: ingressos começam a ser vendidos; veja valores

A banda Guns N' Roses chega a solo brasileiro para turnê em setembro, mas os fãs já podem garantir os ingressos para a apresentação em Goiânia a partir desta quarta-feira (20), pela internet.

O grupo irá se apresentar na capital, no Estádio Serra Dourada, no dia 11 de setembro. Fã-clubes já puderam se antecipar, pois os bilhetes estavam disponíveis para membros desde terça-feira (19).

Turnê no Brasil

A turnê ainda passa por Recife, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Porto Alegre. A banda depois segue para Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, Lima e Bogotá.

Setlist

Fãs estão na expectativa para o novo setlist, já que o grupo lançou recentemente o EP “Hard Skool”.

Esta será a décima vez da banda no Brasil, liderada por Axl Rose nos vocais, além de Slash na guitarra e Duff McKagan no baixo. A última turnê em solo brasileiro foi no São Paulo Trip, em 2017, com ingressos esgotados.

Vendas dos ingressos

Front Stage: R$ 960 (sendo meia-entrada R$ 480)

Gramado: R$ 600 (sendo meia- entrada R$ 300)

Cadeiras Cobertas: R$ 700 (sendo meia-entrada R$ 350)

Arquibancada: R$ 400 (sendo meia-entrada R$ 200) Tipos de ingressos