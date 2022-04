Sheila Mello diz que mãe faleceu nos seus braços: 'nos encontraremos'

A mãe da atriz e dançarina Sheila Mello morreu nos braços da filha, segundo revelou a própria artista nesta quarta-feira (27), nas redes sociais. Na publicação, ela compartilhou um texto ressaltando a importância da mãe para a vida dela e da filha, Brenda, de 9 anos.

"Sou tão grata por ser sua filha. Obrigada pelos ensinamentos, exemplos. A mulher mais corajosa que já conheci. Você me deu o privilégio de o último suspiro ser nos meus braços. Pude dizer no seu ouvido o quanto te amo e o quanto honrarei nosso sangue", escreveu.

Sheila ainda publicou uma galeria de fotos ao lado da matriarca. A causa do falecimento não foi revelada.

Legenda: "Obrigada pelos ensinamentos, exemplos", escreveu a artista Foto: reprodução/redes sociais

Na postagem diversos amigos famosos e fãs se solidarizaram com a antiga loira do É Tchan. Um dos ex- companheiros de banda, o cantor Compadre Washington, foi um dos que prestaram apoio. "Meus sentimentos, minha amiga. Muita força nessa hora".

A apresentadora Adriane Galisteu também escreveu uma mensagem de força para a dançarina: "todo meu amor para você".

Íntegra do texto de Sheila Mello sobre a morte da mãe

"Mamãe, sou tão grata por ser sua filha, obrigada pelos ensinamentos, exemplos! A mulher mais corajosa que já conheci! Vc me deu o privilégio de seu último suspiro ser nos meus braços, no momento que o véu da espiritualidade se abriu, pude dizer no seu ouvido o quanto te amo e o quanto honrarei nosso sangue.

Falei isso para sua mãe e agora eu refaço os votos com minhas mulheres! Não tenho dúvida da vida num outro plano! Foi só uma viagem minha rainha, mais tarde nos encontraremos, por enquanto já estou vendo a vó Neve te chamando pra dançar Genival Lacerda, imagino a alegria desse reencontro!

Minha rainha, segue aí como a estrela mais brilhante cuidando dos seus anjinhos! Eu vou por aqui cuidando e amando os nossos!"

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn