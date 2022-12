Shawn Mendes mergulha em rio gelado no Canadá; assista

O cantor canadense Shawn Mendes revolveu se arriscar por um banho gelado, na manhã desse domingo (25), data de celebração do Natal. Nas redes sociais, o artista compartilhou o momento ao lado do amigo Brian Craigen.

No vídeo, Shawn aparece vestindo, inicialmente, um suéter natalino e uma cueca, enquanto caminha pela neve com botas.

Veja:

Ao chegar à beira do lago, o artista se prepara para a entrada na água gelada, tira o suéter e mergulha de forma tranquila. Tanto ele como Brian parecem ter se divertido nas imagens, mas também riram da temperatura na água.

Nos comentários, seguidores do cantor brincaram com a situação. "Você pode tirar o garoto do Canadá, mas não pode tirar o Canadá dele", disse um dos fãs do artista, fazendo referência ao fato de que o país onde Shawn nasceu ser conhecido pelas baixas temperaturas.

Enquanto isso, alguns usuários da rede social brincaram com o físico de Shawn Mendes. "Várias imagens serão feitas desse vídeo", disse um sobre os momentos em que ele aparece apenas de cueca.