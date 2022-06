Shakira teria tentado fazer terapia de casal com Piqué, diz imprensa espanhola

O relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué chegou ao fim após dez anos, segundo confirmação do próprio ex-casal, mas os motivos para o término ainda rondam as publicações da imprensa espanhola. Segundo o programa Sálvame, da emissora Telecinco, a decisão do ponto final veio do jogador.

A crise, apontou a atração televisiva da Espanha, teria se iniciado em janeiro deste ano, logo depois de retornarem de uma viagem com os filhos para Orlando, nos Estados Unidos.

No retorno, Piqué teria afirmado a Shakira que não estava mais apaixonado por ela. Segundo ele, a relação estaria desgastada e seria mais interessante que os dois se afastassem.

Shakira, então, teria pedido ao zagueiro do Barcelona mais uma tentativa para evitar o fim da relação, já que estava disposta a permanecer com ele.

Entre as alternativas pensadas, a cantora colombiana também teria sugerido uma terapia de casal para os dois, mas Piqué, em contrapartida, não estaria interessado em retomar o vínculo.

Até o momento, nenhuma das informações foi confirmada para os dois. Outra versão da história, divulgada pelo jornal El Periódico, conta que o término ocorreu após Shakira descobrir que Piqué a estava traindo com outra mulher.