Sexta temporada do 'The Voice Kids' estreia neste domingo (6); saiba como assistir

O programa 'The Voice Kids' estreia a sexta temporada neste domingo (6), às 14h20, reunindo diversas crianças com o sonho da carreira musical diante de um júri, formado pelos artistas Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló.

Agora, Márcio Garcia retorna como o apresentador do programa, que antes era comandado por André Marques, ainda com a companhia de Thalita Rebouças. Ela será uma das novidades da temporada.

Legenda: Thalita Rebouças fará parceria com Márcio Garcia na apresentação do programa Foto: Reprodução/Gshow

Mesmo com as mudanças, o formato do reality show permanece semelhante. Ao todo, seis etapas dividem a sexta temporada da atração televisiva. São elas: Audições às cegas, Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.

A primeira, que dá o pontapé inicial ao novo ano, resulta na montagem de cada um dos times do jurados. Nesse caso, eles devem escolher os candidatos pela voz, enquanto viram as cadeiras para disputar o concorrente.

Na segunda fase, com os times já formados, os trios infantis disputam uma vaga no programa. Nessa etapa, duas crianças de cada batalha são eliminadas.

Público interfere

O 'Tira-Teima', que acontece em seguida, tem semelhança com a disputa anterior. Em batalhas de quatro, dois de cada grupo são salvos.

Assim, as quartas de final já começam com a ajuda do público. Cada time ficará com três vozes, que serão enviadas à semifinal. No fim, o público salva um voz e o técnico salva outra.

Já na grande final do programa, cada time terá duas vozes, mas a decisão soberana é do público, que definirá a próxima criança vencedora do 'The Voice Kids'.

Como assistir à nova temporada do The Voice Kids?

A nova temporada do The Voice Kids será veiculada às 14h20, na Rede Globo, em transmissão aberta. O programa entra na grade logo após exibição do filme 'Os Farofeiros', na Temperatura Máxima.

Nas semanas seguintes, o The Voice Kids começa na mesma faixa de horário, antes do futebol na emissora.