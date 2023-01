Seu Jorge recebe autorização para registrar o filho com o nome 'Samba'

O cantor Seu Jorge recebeu a autorização da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) para registrar o filho, nascido no último dia 22 de janeiro, com o nome Samba. A criança é o 4º filho do artista, o primeiro homem, fruto do relacionamento com Karina Barbieri.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, diz a nota divulgada na quinta-feira (26) pela Arpen/SP.

A Associação tomou a decisão após uma manifestação formal dos pais da criança com o Cartório de Registro Civil do 28º subdistrito de São Paulo (SP). Na ocasião, o cartório tinha se recusado a emitir a certidão de nascimento do menino devido ao nome "incomum”.

Grande desafio

Em novembro do ano passado, Seu Jorge publicou um texto no Instagram celebrando a gravidez de Karina, e disse que ser pai de menino seria um grande desafio.

“Dezesseis anos depois do nascimento de Luz Bella, minha caçula, me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino. Um grande desfio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado. E assim vivo dias cheios de esperanças e de sonhos ao lado de minha companheira, Karina, que está sendo uma inspiração pra mim todos os dias”, publicou.

Seu Jorge já é pai de Flor de Maria, Maria Aimeée e Luz Bella.