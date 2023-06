Seu Jorge celebra ter registrado filho com nome diferente: ‘primeiro brasileiro Samba’

O cantor Seu Jorge, 53 anos, celebrou em entrevista o fato de ter conseguido registrar o filho, Samba, de cinco meses, fruto do relacionamento com a naturóloga Karina Barbieri. Na época do nascimento do bebê, o casal teve problemas ao registrar a criança, após o nome ser considerado “incomum” pelo cartório responsável. Dias depois, no entanto, o registro foi liberado.

“Foi uma felicidade poder batizar meu filho com o nome Samba. Não é o primeiro samba do Brasil, mas é o primeiro brasileiro Samba deste país”, disse à revista Quem.

Seu Jorge ainda falou que Samba é bem tranquilo. “Ele é uma figuraça. Ele só ri, não chora. Quando precisa de uma coisa só dá uma reclamadinha, mas não chora. É uma figura”.

O artista ainda é pai de Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée, fruto de relacionamentos anteriores.

Quarto filho do cantor

Seu Jorge anunciou a gravidez da namorada em novembro de 2022, do primeiro filho do relacionamento. Ele já é pai de três filhas, Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella.

"16 anos depois do nascimento de Luz Bella (minha caçula) me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino", escreveu.

"Um grande desfio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado. E assim, vivo dias cheios de esperanças e de sonhos ao lado de minha companheira que está sendo uma inspiração pra mim todos os dias. Na sua disciplina e preparação pra chegada dessa pessoa que de longe roubou nossos corações", declarou o cantor.