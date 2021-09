Sessão de Sábado: saiba qual filme a TV Globo exibe hoje (18)

A Sessão de Sábado exibida hoje (25) exibirá o filme 'Mogli - O Menino Lobo', a partir das 15h, na Rede Globo. O longa-metragem, que é do gênero aventura, irá ao ar antes do programa Caldeirão, apresentado por Marcos Mion.

Sinopse

Na versão live-action de Mogli, um menino que sempre foi criado por lobos, o protagonista tem a vida ameaçada por um terrível tigre. Dessa forma, ele precisa abandonar o lar que construiu na selva, partindo para uma viagem de autodescoberta.

Nesse novo caminho, Mogli será guiado por uma pantera austera e um urso alegre e independente, descobrindo novas formas selvagens de viver.

Curiosidades

Inicialmente sendo animação, a história de Mogli foi a última a ter a supervisão de Walt Disney, que faleceu em 1966;

Entre os nomes do elenco, estão as vozes dos vencedores do Oscar Ben Kingsley, Lupita Nyong’o e Christopher Walken;

O filme foi dirigido por Jon Favreau, conhecido por grandes longas em live-action da Disney.