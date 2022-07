Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (9)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (9), exibirá o filme "Prenda-Me se For Capaz", um filme do gênero aventura lançado nos Estados Unidos em 2003.

O longa-metragem irá ao ar às 14h na TV Globo, depois do programa "O Melhor da Escolinha".

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE

Frank Abagnale Jr. já trabalhou como médico, advogado e copiloto, tudo isso antes de completar 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos.

Mas em seu encalço está o agente do FBI Carl Hanratty, que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo, mas Frank está sempre à frente.

CONFIRA O TRAILER DE 'Prenda-me se for capaz'

FICHA TÉCNICA Data de lançamento: 21 de fevereiro de 2003 (Brasil)

Diretor: Steven Spielberg

Adaptação de: Catch Me If You Can

Em Portugal: Apanha-Me se Puderes

Idioma: inglês