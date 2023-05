Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (6)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (6), exibirá o filme estadunidense "007 Contra Goldeneye", uma produção de ação de 1995. O longa-metragem, com direção de Martin Campbell, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje (6)

James Bond precisa impedir que o controle do poderoso satélite GoldenEye, capaz de causar pane em qualquer equipamento eletrônico do mundo, caia em mãos erradas. Para isso, contará com a ajuda da bela especialista em computação Natalya Siminova.

FICHA TÉCNICA DO FILME