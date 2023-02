Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (4)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (4), exibirá o filme "Os Goonies", um filme de aventura que mostra a jornada de três personagens que descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas. O longa-metragem, com direção de Richard Donner, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje (4)

Os Goonies encontram um misterioso mapa do tesouro e começam a seguir as pistas, entrando em um fabuloso mundo subterrâneo de passagens secretas, perigosas armadilhas e um antigo galeão pirata que esconde moedas de ouro.

