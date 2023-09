Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (30)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (30), exibirá o filme de comédia e drama “Prenda-Me Se For Capaz”, um longa-metragem de 2003. A produção, que conta com direção de Steven Spielberg irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (30)

Frank é um jovem pilantra, que após se passar por professor substituto na escola, decide investir em novos disfarces e acaba bem-sucedido ao realizar golpes milionários.

Tanto talento desperta a atenção de Carl Hanratty, agente do FBI, que parte em uma empreitada para colocá-lo atrás das grades.

CONFIRA O TRAILER DE 'PRENDA-ME SE FOR CAPAZ'

FICHA TÉCNICA DO FILME