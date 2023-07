Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (29)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (29), exibirá o filme estadunidense "X-Men". O longa-metragem de ação, aventura e fantasia, de 2000, é baseado no grupo homônimo da Marvel Comics. A produção, com direção de Bryan Singer, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (29)

A ação se passa nos Estados Unidos, num futuro próximo, quando seres humanos mutantes dotados de superpoderes são discriminados pelo resto da sociedade. Parte deles se organiza para tentar dominar o mundo, enquanto o professor Xavier, dono de uma escola especialmente voltada para mutantes, procura impedir a guerra. O grupo pacifista é formado por Wolverine, Ciclope, Jean Grey e Tempestade.

CONFIRA O TRAILER DE 'X-Men'

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: X-Men

Elenco: Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden, Hugh Jackman, Anna Paquin

Direção: Bryan Singer

Nacionalidade: Americana

Gênero: Filme