Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (26)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (2), exibirá o filme "Legalmente Loira", do gênero comédia, lançado nos Estados Unidos em 2001. O longa-metragem irá ao ar às 15h15 na TV Globo, depois do programa "O Melhor da Escolinha".

Sinopse da Sessão de Sábado hoje

Elle Woods (Reese Whiterspoon) é uma garota que tem tudo que possa querer. Ela é a presidente da fraternidade de onde estuda, Miss Junho no calendário do campus e, além disso, uma loira natural. Elle ainda namora o mais bonito garoto de seu colégio, Warner Huntington III (Matthew Davis), com quem inclusive planeja se casar no futuro.

Mas Elle tem um problema que incomoda Warner: ela é fútil demais! Até que, quando Warner vai estudar Direito na Universidade de Harvard, ele passa a namorar uma nova garota (Selma Blair) e decide largar Elle, que não se dá por vencida e decide estudar a fim de também passar para o curso de Direito e ainda por cima provar sua inteligência.

Confira o trailer de 'Legalmente Loira'

Ficha técnica