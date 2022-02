Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (26)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (26), exibirá o filme "Todo Poderoso", um filme do gênero comédia lançado nos Estados Unidos em 2003. O longa-metragem irá ao ar às 15h15 na TV Globo.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje

Bruce Nolan é um jornalista com um bom emprego e uma bela namorada. No entanto, em um acesso de fúria, ele começa a xingar e questionar Deus e seu modo de fazer tudo funcionar. Atitude faz com que Ele próprio resolva descer à Terra, como um homem comum, e lhe entregar o poder de comandar o planeta da forma como desejar durante um dia.

Ao ganhar o poder, Bruce percebe o quão difícil é ser Deus e tomar conta de tudo o que ocorre no planeta.

Confira o trailer de 'Todo Poderoso'

Curiosidades

A produção foi a mais vista no Brasil no ano de 2003, levando 5.453.916 pessoas aos cinemas;

O filme possui uma continuação intitulada de A Volta do Todo Poderoso, lançado em 2007.

Ficha técnica