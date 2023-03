Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (25)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (25), exibirá o filme estadunidense "Minority Report - A Nova Lei", uma produção de ficção científica de 2002. O longa-metragem, com direção de Steven Spielberg, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje (25)

No ano de 2054, há um sistema que permite que crimes sejam previstos com precisão, o que faz com que a taxa de assassinatos caia para zero.

O problema começa a acontecer quando o detetive John Anderton, um dos principais agentes no combate ao crime, descobre que foi previsto um assassinato que ele mesmo irá cometer, colocando em dúvida sua reputação ou a confiabilidade do sistema.

Confira o trailer de 'Minority Report - A Nova Lei'

FICHA TÉCNICA DO FILME