Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (21)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (21), exibirá o filme de comédia “O Máskara”, um longa-metragem de 1994. A produção, que conta com direção de Chuck Russell, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (21)

A vida do tímido e socialmente desajeitado bancário Stanley Ipkiss muda completamente quando ele encontra no mar uma máscara que possui o espírito do deus escandinavo Ioki. Sempre que usa a máscara, Stanley ganha superpoderes e se transforma em um cara cheio de charme e confiança, tudo o que é suficiente para ganhar a atenção da linda cantora Tina. Mas acaba atraindo também o perigoso namorado dela, o gângster Dorian, que tenta se apoderar da máscara para usar seus poderes para o mal.

CONFIRA O TRAILER DE 'O Máskara'

FICHA TÉCNICA DO FILME