Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (2)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (18), exibirá "Os Goonies", um filme americano de aventura lançado em 1985.

O longa-metragem irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do Jornal Hoje.

Sinopse da Sessão de Sábado de Hoje

Com os prédios prestes a ser demolidos, o que forçará a mudança de todos os residentes do local, um grupo de garotos resolve organizar uma cerimônia de despedida do local. Quando descobrem um legítimo mapa do tesouro, capaz de torná-los ricos e evitar a destruição de suas casas, Os Goonies resolvem partir em uma grande aventura.

Eles encontram um misterioso mapa do tesouro e entram em um mundo subterrâneo de passagens secretas, perigosas armadilhas e um antigo galeão pirata.

Confira o trailer de 'Os Goonies'

Ficha técnica

Título Original: The Goonies

The Goonies País de Origem: Americana

Americana Ano de Produção: 1985

1985 Diretor: Richard Donner

Richard Donner Elenco: Sean Astin, Josh Brolin

Sean Astin, Josh Brolin Classe: Aventura